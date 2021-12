Muore una ex di ‘America’s Got Talent’ | aveva appena 23 anni – VIDEO

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La notizia sconvolge un po’ tutti i fan diGot, perché è morta all’età di soli 23una delle ex-concorrenti del talent: Skilyr Hicks. Leggi anche ->a 46in un incidente di lavoro: dramma per l’ex star di X Factor A rivelare la morte della ragazza è stata la madre, Jodi, che ha confermato il fatto che la figlia è stata trovata senza vita a casa di una sua amica a Liberty nella Carolina del Sud. La ragazzapartecipato nel 2013 all’ottava edizione diGot. Al momento, ovviamente, le cause della morte della giovane cantante rimangono ancora sconosciute. Ma la madre ha spiegato in un’intervista che la figlia stava attraversando un periodo particolarmente difficile, affrontando ...

