Milan-Liverpool, la moviola: manca un rigore su Kessie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport analizza la moviola di Milan-Liverpool, gara diretta dall'arbitro Danny Makkelie. manca un rigore a Kessie Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport analizza ladi, gara diretta dall'arbitro Danny Makkelie.un

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Liverpool, Klopp: 'Bellissima partita. Ora il Milan potrà pensare solo alla Serie A' - GoalItalia : Milan fuori dall'Europa ????? Il Liverpool sbanca San Siro: rossoneri ultimi nel girone ?? - cavs1899 : RT @MilanNewsit: Liverpool, Klopp a Sky: 'Milan miglior squadra in Italia, fuori solo per la qualità delle avversarie' - __Furiaceca : Per chi non avesse capito il Milan ha regalato la vittoria al Liverpool ?????, quando si dice la maglia... -