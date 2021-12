Mercoledi 8 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema | Amore | Natale eBaccalà

Mercoledi 8 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Amore, Natale e...Baccalà (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La scuola più bella del mondo Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale... Leggi su digital-news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La scuola più bella del mondo Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.(SKYUNO HD ore 21.15/canale...

Advertising

robertosaviano : Io e @KelleddaMurgia siamo ancora vivi. Se non ci credete venite domani, mercoledì 8 dicembre, alle 12.00 a… - DPCgov : ?? Mercoledì #8dicembre ??? Neve al Nord fino a quote di pianura, temporali e venti forti su buona parte del Paese… - Corriere : Immacolata imbiancata: neve in pianura al Nord, a Milano attesi 15 centimetri - mewmewtokyo : Buongiorno!?????? Buona luce e meraviglioso Mercoledì 08 Dicembre 2021 a tutti! Buona vita! ??????????????????????????????????????????????… - CiaoKarol : SUPPLICA POTENTE ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE! ??? -