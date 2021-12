Luisa Ranieri | la FOTO in bianco e nero è per pochi intimi | sguardo penetrante

GiorgiaMidili1 : RT @miss_clair_: giornata benedetta da Luisa Ranieri???? - questcazzdianni : Signori e Signore, Luisa Ranieri???? - miss_clair_ : giornata benedetta da Luisa Ranieri???? - Luisa_Taglia : @62_milly Sono Luisa ma non Ranieri ???????…pazienza - Camilla_Italy : RT @ladoria1: Poi, quando avete visto, ditemi se Luisa Ranieri non è bravissima in ruolo interpretato per sottrazione. (É stata la mano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri

Il Messaggero

... un esempio perfetto è la scena de È stata la mano di Dio in cui la zia Patrizia () si spoglia nuda su una barca e funge da veicolo per i sogni degli uomini intorno a lei. Nonostante la ...una delle attrici più belle del cinema italiano e Paolo Sorrentino l'ha voluta fortemente per girare una scena di nudo integrale. L'attrice in questione èche in È stata la mano di Dio , il nuovo film del regista Premio Oscar per La Grande Bellezza disponibile su Netflix dal 15 dicembre, interpreta Patrizia, la zia di Fabietto, ovvero il ..."Maradona assuntore" e "contro la legge" non può essere visto al cinema mentre si indossa una mascherina, è illogico. Questo il pensiero, espresso nella sua rubrica sul Foglio, di Camillo Langone ...Paolo Sorrentino ha recentemente parlato del suo personale punto vista da cui parte per narrare l'universo femminile: 'Per me le donne sono il sogno che ho delle donne.' Paolo Sorrentino, intervistato ...