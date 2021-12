L’imbarazzante silenzio di Enrico Letta di fronte all’avventurismo di Landini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci risiamo, la Cgil proclama uno sciopero generale politico. Infatti, politica e solo politica è la piattaforma di Maurizio Landini. L’obbiettivo politico del segretario della Cgil è chiaro e rivendicato: data l’inconsistenza del Pd e della sinistra, il governo Draghi deve ubbidire al sindacato. Punto. Quanto all’imprudenza e all’avventurismo di uno sciopero in piena pandemia, pare che Landini non ne colga né l’assurdità né le conseguenze. Tantomeno riesce a cogliere il pericolo che viene dalla rottura dell’unità sindacale con una Cisl che, non per la prima volta, rifiuta la trasformazione dei sindacati in un soggetto politico. Sfuma così l’illusione che, arrivato al vertice della Cgil, Landini abbia stemperato il protagonismo politico che aveva sviluppato alla guida della FIOM. Protagonismo che lo portò nel 2011 a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ci risiamo, la Cgil proclama uno sciopero generale politico. Infatti, politica e solo politica è la piattaforma di Maurizio. L’obbiettivo politico del segretario della Cgil è chiaro e rivendicato: data l’inconsistenza del Pd e della sinistra, il governo Draghi deve ubbidire al sindacato. Punto. Quanto all’imprudenza edi uno sciopero in piena pandemia, pare chenon ne colga né l’assurdità né le conseguenze. Tantomeno riesce a cogliere il pericolo che viene dalla rottura dell’unità sindacale con una Cisl che, non per la prima volta, rifiuta la trasformazione dei sindacati in un soggetto politico. Sfuma così l’illusione che, arrivato al vertice della Cgil,abbia stemperato il protagonismo politico che aveva sviluppato alla guida della FIOM. Protagonismo che lo portò nel 2011 a ...

Advertising

78Tayler : @matteosalvinimi Spiace per la signora, ma il tuo silenzio sulla dittatura sanitaria appoggiata anche dalla lega é… - barbamoto : @GiuseppeConteIT tutti i partiti fanno tattica per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dal partito di maggi… - AnnaMaritati : RT @ValentinaPrisc: Assordante e imbarazzante il silenzio di giornalai,politici,influencer e sinistri vari per il tragico omicidio del nost… - ValentinaPrisc : Assordante e imbarazzante il silenzio di giornalai,politici,influencer e sinistri vari per il tragico omicidio del… - mcrisparlato : Ciccio Sileri, il figlio scemo di Menghele, il silenzio imbarazzante e l'espressione di sconforto degli altri ospit… -

Ultime Notizie dalla rete : L’imbarazzante silenzio Il porto Carlo Riva e l'imbarazzante silenzio Prima il Levante