L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli viola i domiciliari scrivendo a Carfagna: “Mara aiutami”. Torna in carcere dopo un mese (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Cara Mara, ti scrivo…aiutami in qualunque modo”. Ci ha messo meno di un mese L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli a riTornare in carcere dopo che il Riesame di Reggio Calabria aveva alleggerito la misura cautelare disponendo nei suoi confronti i domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Mala pigna”. A dire il vero le prescrizioni dei giudici, l’avvocato Pittelli le aveva violate prima di essere arrestato il 19 ottobre 2021 dalla Procura reggina. Lo ha fatto l’8 ottobre quando era imputato “solo” per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel processo “Rinascita-Scott” e ha avuto l’idea di spedire una lettera alla ministra per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Cara, ti scrivo…in qualunque modo”. Ci ha messo meno di undia rire inche il Riesame di Reggio Calabria aveva alleggerito la misura cautelare disponendo nei suoi confronti inell’ambito dell’inchiesta “Mala pigna”. A dire il vero le prescrizioni dei giudici, l’avvocatole avevate prima di essere arrestato il 19 ottobre 2021 dalla Procura reggina. Lo ha fatto l’8 ottobre quando era imputato “solo” per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel processo “Rinascita-Scott” e ha avuto l’idea di spedire una lettera alla ministra per ...

