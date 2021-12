(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha scelto le spiagge bianche, il mare cristallino e le temperature miti deiperre il suo 33esimo compleanno. E’ partita alla volta della Repubblica Dominicana insieme al fidanzato Mirko Gancitano e alla mamma Maria Teresa Ruta e ha spento le candeline tra coccole sul bagnasciuga e balli sfrenati. Laha trascorso la giornata in spiaggia, e si è fatta immortalare in scatti romanticissimi insieme a Mirko. I loro baci tra le onde sono imperdibili, e pubblicandoli sui social lei commenta: “Un compleanno indimenticabile”. Per la cena di compleanno ha scelto un vestito zebrato e si è fatta sorprendere da una torta personalizzati e da “Tanti auguri” dal ritmoco. Poi si è lanciata nei balli di gruppo, scatenata e sorridente. Dalla mamma ha ricevuto ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Guenda Goria compie gli anni e festeggia ai Caraibi #GuendaGoria - lareginaMTR : RT @MediasetTgcom24: Il compleanno da sogno di Guenda Goria: in vacanza a Santo Domingo #GuendaGoria - lareginaMTR : RT @MediasetTgcom24: Guenda Goria compie gli anni e festeggia ai Caraibi #GuendaGoria - MediasetTgcom24 : Guenda Goria compie gli anni e festeggia ai Caraibi #GuendaGoria - vale1grande : RT @MediasetTgcom24: Il compleanno da sogno di Guenda Goria: in vacanza a Santo Domingo #GuendaGoria -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

TGCOM

ha scelto le spiagge bianche, il mare cristallino e le temperature miti dei Caraibi per festeggiare il suo 33esimo compleanno. E' partita alla volta della Repubblica Dominicana insieme al ...Maria Teresa Ruta e: madre e figlia insieme per uno spettacolo La giornalista e conduttrice televisiva ha raccontato nell'intervista che è impegnata nella scrittura di uno spettacolo ...Un compleanno speciale per Guenda Goria che ha scelto una vacanza ai Caraibi per festeggiare i suoi 33 anni. Una torta con il suo nome, la dedica e l’abbraccio della mamma e le coccole con il fidanzat ...Guenda Goria ha compiuto 33 anni. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ex gieffina e personaggio molto amato sui social, ha deciso di festeggiare il compleanno ai Caraibi, insieme al fidanza ...