Gran Turismo 7 | l’ESRB avverte i giocatori

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutti gli appassionati di giochi di corsa non vedono l’ora di sfrecciare su nuove piste alla guida di potenti bolidi con il nuovissimo7, ma sembra cheabbia già “avvertito” isu alcuni dettagli fastidiosi del titolo7 è il titolo che gli amanti della velocità e dei motori stavano aspettando oramai da tempo. L’eccitazione per la simulazione della velocità e del brivido a bordo di potenti automobili, però, pare che verranno frenate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (ovvero lo European Systemic Risk Board – ESRB). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.7: non solo microtransazioni Esatto, avete letto proprio bene, anche per quanto riguarda il tanto atteso...