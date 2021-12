Advertising

Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Per fortuna a Firenze sono episodi rari, ma la gravità resta tutta. Condanniamo con fermezza. Mi auguro che la polizia t… - FirenzePost : Firenze: controllore aggredito sul bus da passeggero senza green pass - DarioNardella : Per fortuna a Firenze sono episodi rari, ma la gravità resta tutta. Condanniamo con fermezza. Mi auguro che la poli… - Mirko799 : RT @TgrRaiToscana: Aggredito il controllore di un #bus a #Firenze: aveva chiesto ad un passeggero di esibire il #greenpass. L'uomo lo ha sc… - TgrRaiToscana : Aggredito il controllore di un #bus a #Firenze: aveva chiesto ad un passeggero di esibire il #greenpass. L'uomo lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze controllore

1 - - >- Ilha chiesto di poter vedere il green pass ed è stato preso a sberle. L'episodio, su cui adesso indaga la polizia, sarebbe avvenuto ieri pomeriggio in una delle ...Alla richiesta di mostrare il Green pass per salire a bordo del bus, unè stato aggredito da un passeggero. È successo ieri pomeriggio a, in piazza Batoni. Ilavrebbe richiesto all'uomo la certificazione verde, obbligatoria dal 6 dicembre per viaggiare sui mezzi pubblici. Il passeggero a quel punto avrebbe aggredito ...E' stato aggredito e preso a schiaffi da un passeggero, il controllore di un bus urbano, a Firenze, solo perchè gli aveva chiesto il green pass. L'episodio è avvenuto in piazza Batoni. Il passeggero a ...Il controllore di un bus Ataf a Firenze è stato aggredito ieri pomeriggio da un passeggero a cui aveva chiesto di esibire il Green pass. L'episodio è avvenuto in piazza Batoni. Il passeggero avrebbe s ...