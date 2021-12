Dado | il comico prima denuncia per aggressione il fidanzato della figlia e poi …

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brutta disavventura per Gabriele Pellegrini, conosciuto semplicemente come, il notoe cabarettista di Zelig. Proprio in queste settimane, sembra che il notosia tornato ad essere una presenza fissa nel cast del programma in questione. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che il notosia tornato a parlare di una vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista un paio di anni fa. Ma di cosa si tratta?, la disavventura accaduta nel 2019 In realtà, quindi, si tratta di un fatto che è accaduto un pò di tempo fa ed esattamente nel 2019 quando aveva riportato una prognosi di 30 giorni per una frattura del naso. Per quella, aveva incolpato Federico Molteni, un ragazzino minorenne econ ladel. ...

Brutta disavventura per Gabriele Pellegrini , conosciuto semplicemente come, il notoe cabarettista di Zelig . Proprio in queste settimane, sembra che il notosia tornato ad essere una presenza fissa nel cast del programma in questione. Ad ogni modo, in ...Pamela Prati, "Se fossi diventata mamma avrei avuto un figlio gay"/ Quella storia?", chiesto rinvio a giudizio per diffamazione: le parole dell'ex della figlia Ilrischia davvero il ...Brutta disavventura per Gabriele Pellegrini, conosciuto semplicemente come Dado, il noto comico e cabarettista di Zelig. Proprio in queste settimane, sembra che il noto comico sia tornato ad essere un ...Il comico Gabriele Pellegrini, in arte Dado rischia processo per diffamazione aggravata: denunciò l'ex della figlia per un presunto pestaggio mai avvenuto.