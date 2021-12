Coronavirus: ricoveri in aumento, casi meno gravi ma crescono (+32%) i pazienti non vaccinati in intensiva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’allarme dei medici internisti. L’effetto vaccini porta a una riduzione dei casi più preoccupanti ma si registrano criticità per i ricoveri di pazienti cronici e, come sottolinea la Fiaso, per chi non è vaccinato Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’allarme dei medici internisti. L’effetto vaccini porta a una riduzione deipiù preoccupanti ma si registrano criticità per idicronici e, come sottolinea la Fiaso, per chi non è vaccinato

