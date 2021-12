Con quale concorrente del GF Vip 6 litigheresti? – QUIZ (Di mercoledì 8 dicembre 2021) GF Vip 6: con chi litigheresti? Pensa di trovarti al GF Vip 6 ed essere uno dei concorrenti del reality show di Canale 5. Immagina di essere nella Casa più spiata d’Italia: con quale dei vipponi litigheresti di più? Sarà Soleil Sorge o Alex Belli? Oppure Valeria Marini? Mettiti alla prova con il nostro QUIZ L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) GF Vip 6: con chi? Pensa di trovarti al GF Vip 6 ed essere uno dei concorrenti del reality show di Canale 5. Immagina di essere nella Casa più spiata d’Italia: condei vipponidi più? Sarà Soleil Sorge o Alex Belli? Oppure Valeria Marini? Mettiti alla prova con il nostroL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ettore_Rosato : Forse #Conte sbaglia.Chi è eletto nei collegi uninominali i voti li prende uno per uno. Diverso è per chi è stato… - enpaonlus : Un cinghiale gioca con il pallone nel greto di un torrente a Genova - berlusconi : Atreju è diventato un momento atteso della stagione politica. Un evento nel quale, come deve fare un grande partito… - Obsolete_LG : RT @Covidioti: Con il 95% dei vaccinati, perché hanno messo l'obbligo per gli insegnanti? Lo chiedo davvero, soprattutto ai provax: quale è… - corcordiumss : corden dormi con entrambi gli occhi aperti perché tra queste e quella di jin non so quale rubare prima -