Canone Rai, arriva anche su pc e smartphone: che mazzata per gli italiani! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brutte notizie in arrivo per gli italiani riguardo al Canone Rai che, infatti, sarebbe in procinto di scattare anche su pc e smartphone: le ultime Novità riguardanti la tassa inserita all'interno della bolletta dell'energia elettrica (Screenshot)Oramai, al giorno d'oggi, internet è diventato indispensabile. In questa nuova era siamo costantemente connessi ai dispositivi elettrici, senza i quali non riusciremmo a reperire alcun tipo di informazione. Attualmente tramite gli smartphone e i pc possiamo addirittura connetterci alle trasmissioni televisive, anche se, sono in molti coloro che preferiscono ancora la TV a questi nuovi metodi. Per tale motivo, è necessario pagare il Canone Rai, ossia una tassa inserita all'interno della bolletta dell'energia elettrica. Ha un ...

