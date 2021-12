Calciomercato | sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è ridotta a due la corsa per, secondo il Daily Mail, sono le squadre maggiormente interessate al 24enne centrocampista del Lille. I Gunners – su spinta del manager Mikel Arteta – sono pronti all’assalto.sembra tornato al top in Ligue 1 e ha attirato così l’attenzione di diversi club. “Se arriverà un’offerta la valuterò”, aveva detto nelle scorse settimane l’ex Bayern, il cui contratto con il Lille scadrà la prossima estate. Ilcerca rinforzi, a gennaio può essere l’ex Bayern il rinforzo per la corsa Scudetto. SportFace.

Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sembra sempre più una sfida a due tra Milan ...Calciomercato, sfida a due Milan-Arsenal per Renato Sanches che dice: "Se arriva un'offerta, la valuterò", dice il centrocampista ...