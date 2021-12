Bayern Monaco-Barcellona 2-0 | il doppio vantaggio dei bavaresi con Muller e Sané VIDEO

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilè passato in, nel match di Champions League contro il. Due gol decisivi, per gli spagnoli però. Perché con questo risultato, gli uomini di Xavi sarebbero condannati al terzo posto nel girone. Gol di, su assist di Lewandowski, segnalato anche dalla goal line technology, che ha aiutato l’arbitro a convalidare il tutto. La seconda rete è invece arrivata grazie ad una bordata dalla distanza di, che ha fulminato Ter Stegen da quasi 30 metri col suo sinistro. SportFace.

Advertising

BrownBurger : Aggiorno lista di magliette da comprare: Bayern Monaco (Lewa) Real Madrid (Benzema) Inter (per scommessa cessi di merda) - GimlilInterista : @MTibete Il Bayern Monaco è mostruoso - wolfsjager88 : Bayern Monaco fa paura, sono una squadra e allo stesso tempo i singoli hanno delle qualità devastanti - InLimoneWeTrust : @DucaAndrea85 Il Bayern Monaco solitamente, quando lo becchiamo in Champions, lo mandiamo a casa. - misspiaze : Quanto mi gasa il Bayern Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

DIRETTABARCELLONA (RISULTATO 0 - 0): FASE INIZIALE DEL MATCH In Germania la partita trae Barcellona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell'incontro sembrano essere gli ospiti guidati da mister Xavi a ...... nel Gruppo H, é terzo con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte: può ancora rimontare il Barcellona, attualmente secondo con 7 punti e impegnato in casa del. Nel ...Di certo meglio, almeno sulla carta, rispetto a incrociare eventualmente Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco o anche il Manchester United dell'ex Cristiano Ronaldo. Era tutto pronto, invece, al ...Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite serali di Champions League. Vincono Benfica, Bayern Monaco, Manchester United e Lille. Rinviata Atalanta-Villareal per neve. GRUPPO ...