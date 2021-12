Avigliano | rapito e segregato in una cantina | ecco come è finita

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Drammatico fatto di cronaca ad, centro di 11.000 abitanti in provincia di Potenza, dove un uomo di 59 anni è stato vittima di un sequestro. L’uomo è stato liberato dai Carabinieri dalla Stazione di Lagopesole. Incredibili i motivi del reato. Un drammatico fatto di cronaca ha scosso la tranquilla serenità di, centro di 11.000 abitanti in provincia di Potenza. I fatti. Lo scorso 26 novembre un uomo di 59 anni, una persona fragile, è improvvisamente scomparso senza lasciare tracce. —>>> Leggi anche: Potenza, cade dal balcone e muore una ragazza di 30 anni: ipotesi suicidio Per diverse ore si è temuto il peggio tanto che, vista la condizione dell’uomo, amici e familiari si sono rivolti sia al Numero Unico di Emergenza ed Urgenza 112 dei Carabinieri che alla popolare trasmissione Rai, Chi l’ha visto, per fare ...

Anticipazioni Chi l'ha visto? puntata 8 dicembre: i casi di stasera in tv Stasera a Chi l'ha visto? la strana scomparsa di, chiuso in cantina e fatto uscire per prendere la sua ......nuova puntata di Chi l'ha visto la conduttrice continuerà anche a parlare dello strano caso di, già discusso nella precedente puntata. Un uomo di 59 anni, infatti, sarebbe statoe ...Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre 2021 , consueto appuntamento con Chi l'ha visto? (ore 21,20), lo storico programma di Rai3 ...