Accesi gli alberi a Pomezia e Torvaianica | ‘Partito ufficialmente il Natale di Pace’

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Oggi, 8 dicembre, ilha presoil via. E aè undi Pace. L’esibizione del Coro Città diquesto pomeriggio ha accompagnato l’accensione dell’albero di piazza Indipendenza, dando il via alle festività natalizie in Città. In piazza anche Babbo, che ha posizionato la cassetta postale per le lettere dei bambini che verrà a ritirare il prossimo 19 dicembre. Festività di2021 a, l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza “Siamo davvero felici di inaugurare queste festività natalizie con le voci del primo coro della Città di– ha detto la vice Sindaco Simona Morcellini – Torniamo a festeggiare con strade e ...