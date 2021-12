VOX POPULI – Milan-Liverpool, i tifosi: “Ibrahimovic non è eterno” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco la vox POPULI, la voce dei tifosi rossoneri, al termine di Milan-Liverpool, 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco la vox, la voce deirossoneri, al termine di, 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Advertising

PianetaMilan : #VOXPOPULI - #MilanLiverpool, i tifosi: '@Ibra_official non è eterno' - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - PianetaMilan : #VOXPOPULI - #MilanLiverpool, i tifosi: '#Kessie gioca contro di noi' - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - PianetaMilan : #VOXPOPULI - #MilanLiverpool, i tifosi: 'Non siamo scesi in campo' - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - sisifussss : Vox populi???????? Da bravo manipolatore seriale che è, questo è il suo unico e solo modus operandi. #GfVip - respirandouffa : sinceramente mattia vox populi -