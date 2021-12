Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2021 ore 11:30 (Di martedì 7 dicembre 2021) Viabilità DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PRENESTINA; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO; PER LA PRESENZA DI CANTIERI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)DEL 7 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PRENESTINA; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO; PER LA PRESENZA DI CANTIERI ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - Pezzlemore : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato a via di Grotta Perfetta. - Pezzlemore : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sul Gra, tra Casilina e Appia e tra Casilina e Bufalotta - Pezzlemore : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Appia, tra Frattocchie e GRA; via Ardeatina, tra Castel di Leva e GRA; via dei… - Pezzlemore : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Aurelia, tra il Grande Raccordo Anulare e via Aurelia Antica; via dei Prati… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Venezia, la nuova Mestre si espande verso nord: ancora cementificazione in un'area delicatissima ... palasport, piscina olimpionica, ecc.), parcheggi e nuova viabilità. E, molto probabilmente, il ... sicuramente qualcuno a Roma recepirà il "grido di dolore" e provvederà a colmare la lacuna. L'idea di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 12 - 2021 ore 08:45 VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZE ROMA SI E' CONCLUSO L'INCIDENTE AVVENUTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... palasport, piscina olimpionica, ecc.), parcheggi e nuova. E, molto probabilmente, il ... sicuramente qualcuno arecepirà il "grido di dolore" e provvederà a colmare la lacuna. L'idea di ...DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZESI E' CONCLUSO L'INCIDENTE AVVENUTO ...