Vi ricordate Lidia Cocciolo | cantante di Amici | È stata vista con l’ex della Canalis

Leggi su topicnews

(Di martedì 7 dicembre 2021)dicon uno degli ex più importanti: ecco di chi si tratta Conosciuta per aver conquistato il pubblico con il suo sorriso e il suo meraviglioso talento in una delle scuole più ambite dai ragazzi che vogliono sfondare con il loro sogno die ballerino, la scuola di: la bellissimaha partecipato all’edizione 2002-2003 nella categoria canto e ha conquistato gli spettatori con la sua grinta, forza e solarità e, nonostante non avesse studiato canto ha conquistato Maria De Filippi e i professori che hanno notato in lei un talento innato. Quella edizione fu finta da Giulia Ottonello, ma il personaggio ...