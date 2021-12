Verso la scarcerazione di Zaki, partite le procedure: «Non uscirà prima di domani» (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo 22 mesi di carcere Patrick Zaki verrà scarcerato, ma non assolto. Secondo fonti dell’Ansa, però, il rilascio non avverrà oggi, come inizialmente era stato diffuso: «Le procedure per il rilascio di Patrick Zaki sono in corso e si concluderanno presto, ma non stasera», dicono le fonti, sottolineando che «le formalità richiedono un po’ di tempo». La scarcerazione è stata decisa dal giudice monocratico di Mansura dopo l’udienza di oggi, 7 dicembre, che ha visto imputato il ricercatore dell’Università di Bologna, incarcerato in Egitto dal 7 febbraio 2020 con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». Accuse per cui Zaki rischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del ricercatore, aveva chiesto al giudice del ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo 22 mesi di carcere Patrickverrà scarcerato, ma non assolto. Secondo fonti dell’Ansa, però, il rilascio non avverrà oggi, come inizialmente era stato diffuso: «Leper il rilascio di Patricksono in corso e si concluderanno presto, ma non stasera», dicono le fonti, sottolineando che «le formalità richiedono un po’ di tempo». Laè stata decisa dal giudice monocratico di Mansura dopo l’udienza di oggi, 7 dicembre, che ha visto imputato il ricercatore dell’Università di Bologna, incarcerato in Egitto dal 7 febbraio 2020 con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». Accuse per cuirischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del ricercatore, aveva chiesto al giudice del ...

Advertising

repubblica : Una scarcerazione a meta'. L'ultimo miglio di Patrick Zaki verso la liberta' - aless_antonelli : Oggi sono felice. La scarcerazione di Patrik è un passo verso la libertà? #FreePatrickZaki #FreePatrick #PatrikZaki - petrellismo : RT @AOIcooperazione: ?? Con un urlo di gioia in tribunale. Così è stata accolta la notizia della scarcerazione di #PatrickZaky in Egitto. Ed… - stetobaccelli : #buonenotizie #PatrickZaki è libero?? Si tratta solo della scarcerazione in attesa della conclusione del processo m… - VirginiaTirabo1 : La scarcerazione è un passo importante per #Zaky che potrà fare da uomo libero tutto il percorso giudiziario, ancor… -