Traffico Roma del 07-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e buon martedì 7 dicembre per un veicolo in fiamme sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare ci sono al momento lunghe code da Tor Bella Monaca alla Buca altre cose perin carreggiata interna della Casilina Ardeatina Mentre chi si trova sulla diramazioneSud incontra code allo svincolo per il raccordo auto in fila lungo il tratto Urbano A24 in direzione della tangenziale est a partire dal raccordo Poi rientrate accettato abbiamo cose per lavori esulla via Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti code per te è un incidente invece sulla via Appia dal bivio per la via dei Laghi fino al Raccordo Anulare ed infine nel tardo pomeriggio è prevista una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità possibili Dunque le ripercussioni altra le ...