Tottenham | guai in vista per Conte | i problemi dell’ex tecnico bianconero

(Di martedì 7 dicembre 2021) Antoniodel, deve fare i conti con un problema piuttosto serio indei prossimi impegni. Antonio(Getty Images)E’ durato poco il periodo di pausa di Antonio; il, dopo essersi separato dall’Inter, ha preso il posto di Espírito Santo alla guida del. Una decisione presa dalla dirigenza Spurs per cambiare il corso della stagione; è ancora troppo presto ma, al momento, i risultati stanno arrivando. Un pareggio e tre vittorie consecutive in campionato e una zona Champions distante solamente due punti. Il lavoro diè ben visibile; la squadra, a differenza del passato, ha trovato maggiore solidità, consapevolezza nei propri mezzi e mette in campo quella cattiveria agonistica da ...

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, deve fare i conti con un problema piuttosto serio in vista dei prossimi impegni. Il difensore del Tottenham Cristian Romero sarà costretto a restare ai box fino alla fine di gennaio per un grave infortunio al tendine del ginocchio. Alla domanda su quando Romero potrebbe tornare, C ...