Tosse, come comportarsi quando diventa cronica (Di martedì 7 dicembre 2021) Rovina il sonno, disturba la vita di ogni giorno, crea ansia perché fa pensare ad una patologia complessa. In tempo di Covid-19, tossire molte volte durante il giorno e durante la notte, poi, può diventare addirittura un problema sociale. La Tosse cronica ha un forte impatto, sia a livello fisico che psicologico, sulla vita di chi ne soffre, tanto che il 45% dei pazienti ha dovuto modificare il proprio stile di vita a causa di questo disturbo. A dirlo è una ricerca condotta da Kantar Health proprio mirata ad esplorare e comprendere il vissuto dei pazienti con Tosse cronica in Italia. quando si parla di Tosse cronica? La Tosse cronica – ovvero una Tosse che dura più di otto settimane – è un disturbo che ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Rovina il sonno, disturba la vita di ogni giorno, crea ansia perché fa pensare ad una patologia complessa. In tempo di Covid-19, tossire molte volte durante il giorno e durante la notte, poi, puòre addirittura un problema sociale. Laha un forte impatto, sia a livello fisico che psicologico, sulla vita di chi ne soffre, tanto che il 45% dei pazienti ha dovuto modificare il proprio stile di vita a causa di questo disturbo. A dirlo è una ricerca condotta da Kantar Health proprio mirata ad esplorare e comprendere il vissuto dei pazienti conin Italia.si parla di? La– ovvero unache dura più di otto settimane – è un disturbo che ...

Advertising

jobwithinternet : RT @Marcella_IsBack: @RealGossipland @jobwithinternet @cinico_realista Ma come cazzo si fa a vaccinarsi in gravidanza! Il mio medico mi vie… - Marcella_IsBack : @RealGossipland @jobwithinternet @cinico_realista Ma come cazzo si fa a vaccinarsi in gravidanza! Il mio medico mi… - verita2019 : @Manuel59118147 @lavitabella____ La cosela aberrante è che tutto viene vissuto come un evento inevitabile quando si… - Gio2020Gio : @GianniMagini Certo che gli 0 virgola pieni di astio hanno la tosse come le pulci! - PerroneSimona : Ho la tosse come se fossi Marianna. Ma cosa sono diventata -