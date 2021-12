Sorteggio ottavi Champions League 2022: data, programma, orario, tv, streaming (Di martedì 7 dicembre 2021) Juventus ed Inter si sono già qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2021-2022 di calcio, Atalanta e Milan ci proveranno tra oggi e domani: le prime due potrebbero ancora vincere il proprio girone ed essere testa di serie in sede di Sorteggio, mentre le altre due possono giungere al massimo seconde ed affronterebbero in caso di passaggio de turno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Il Sorteggio si svolgerà lunedì 13 dicembre alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affidata a Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e Now. OA Sport ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Juventus ed Inter si sono già qualificate aglidi finale della2021-di calcio, Atalanta e Milan ci proveranno tra oggi e domani: le prime due potrebbero ancora vincere il proprio girone ed essere testa di serie in sede di, mentre le altre due possono giungere al massimo seconde ed affronterebbero in caso di passaggio de turno una squadra che ha vinto il raggruppamento nel corso della prima fase. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Ilsi svolgerà lunedì 13 dicembre alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. La diretta tv sarà affia Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre la direttasarà fruibile su SkyGo e Now. OA Sport ...

