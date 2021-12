Advertising

ilpost : Patrick Zaky sarà scarcerato - repubblica : ?? Egitto: ordinato rilascio di Patrick Zaky in attesa dell'udienza del primo febbraio - myrtamerlino : +++ Patrick Zaki sara' scarcerato, ma non assolto +++ Una bellissima notizia dopo 669 giorni!! #FreePatrickZaki #Zaky - NDdE_26 : RT @ilpost: Patrick Zaky sarà scarcerato - michelazingone : Patrick Zaky sarà scarcerato -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaky

Dopo 668 giorni di rinvii la svolta. Nella nuova udienza di questa mattina al tribunale di Mansura contro lo studente egiziano dell'Università di Bologna,, in carcere dal 7 febbraio 2020, è finita con la decisione di scarcerarlo. Non c'è assoluzione ma è libero e dovrà tornate davanti al giudice a febbraio. Presenti in aula, come sempre, i ...E' un altro giorno del giudizio per. A due mesi e mezzo dalla sua ultima udienza, lo studente egiziano dell'università di Bologna torna davanti al giudice di Mansoura per rispondere dell'accusa di aver diffuso notizie ...Egitto: ordinato rilascio di Patrick Zaky in attesa dell’udienza del primo febbraio In mattinata a Mansura, in Egitto, la terza udienza del processo a carico di Patrick Zaky sotto accusa per diffusion ...Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato “anche se non è stato assolto” dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine ...