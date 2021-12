Patrick Zaki sarà scarcerato | ma non assolto

(Di martedì 7 dicembre 2021) . Restano ancora le accuse a suo carico. Cosa accadrà al giovane studente egiziano? . È questo il verdetto della terza udienza del processo a carico dello studente egiziano dell’Università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni tramite articoli di giornale e detenuto in carcere da 668 giorni. La notizia è stata diffusa da alcuni avvocati al termine dell’udienza a Mansura. Lo studente potrebbe essere liberato già oggi, anche se al momento non si hanno certezze. Una legale ha però precisato che lo studenteprima trasferito da Mansura al carcere egiziano di Tora, dove era trattenuto precedentemente. A, secondo quanto si apprende, non è stato imposto l’obbligo di firma in vista della prossima udienza, fissata il primo febbraio. L’udienza di stamattina è stata sospesa dopo appena 4 minuti perché l’avvocata del ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Zaki verrà rilasciato tra stasera e domani mattina e dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1… - amnestyitalia : Bologna non dimentica Patrick Zaki #FreePatrickZaki - RosalbaNardelli : RT @Corriere: Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - CenturrinoLuigi : RT @Mov5Stelle: La scarcerazione di Patrick #Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione. Un abbraccio ai fa… -

Lo studente ha ringraziato l'Italia per quanto sta facendo in suo favore. E' pieno di gratitudine verso l'Italia, il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna incarcerato al Cairo dal 7 febbraio del 2020, per il quale oggi il Tribunale di Mansoura ha firmato l'ordine di scarcerazione e ...Rilasciato, ma non assolto. Il ricercatore dell'università di Bolognapotrà finalmente uscire dal carcere, dove è rinchiuso dal 7 febbraio 2020, e potrà attendere la prossima udienza prevista il prossimo primo febbraio lontano dalle sbarre che lo hanno ...Lo studente non è stato assolto e dovrà ripresentarsi in tribunale. E' stata rimandata al primo febbraio del prossimo anno l'udienza di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università degli Studi d ...Dopo 669 giorni dietro le sbarre Patrick Zaki potrà lasciare il carcere, ma la sua vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa. La vicenda del ricercatore e cosa rischia secondo gli esperti ...