Moratti | “La partita contro il Real ce la vivremo in maniera speranzosa Mourinho? Difficoltà normali alla Roma”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimoha parlato ai microfoni di Radio 24 in vista della sfida di stasera traMadrid e Inter: “Stasera la viviamo speranzosi, l’Inter mi sembra che stia giocando molto bene. Poi non è nemmeno unacattiva, perché siamo passati tutti e due. Simone Inzaghi è stato davvero bravo. Le prospettive Champions? Dipenderà chi peschiamo dopo nel prossimo turno e come andremo avanti. Ho l’impressione che l’Inter abbia la calma e la maturità per poter avere continuità. Dovremo vivere una primavera bella”. Su: “Normale sia in; è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato seradi noi è stato un po’ sfortunato sul primo gol e gli è crollato il mondo addosso”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo le parole di questo pomeriggio, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti torna a parlare della gara di questa sera al Bernabéu contro il Real Madrid anche ai microfoni di Radio 24 nel corso di ...