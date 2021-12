Manolas e tornato ad allenarsi in gruppo (Di martedì 7 dicembre 2021) Spalletti pare aver recuperato almeno Kostas Manolas per la partita di giovedì contro il Leicester. Il greco ha svolto tutta la seduta d’allenamento in gruppo – così fa sapere il Napoli – e dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo dopo i guai fisici prima e la gastroenterite poi. Ora il punto sarebbe quello di rimetterlo gradualmente nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma è un altro discorso. Il Napoli, nel report dell’allenamento di oggi, ha aggiornato anche sulla condizione degli altri infortunati: non sono ancora recuperati Insigne e Ruiz, che hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lo spagnolo anche qualcosa in campo. Personalizzato in campo per Anguissa, che ha puntato l’Empoli. Solo terapie per Koulibaly e Lobotka, che si è infortunato sabato sera contro l’Atalanta. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Spalletti pare aver recuperato almeno Kostasper la partita di giovedì contro il Leicester. Il greco ha svolto tutta la seduta d’allenamento in– così fa sapere il Napoli – e dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo dopo i guai fisici prima e la gastroenterite poi. Ora il punto sarebbe quello di rimetterlo gradualmente nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma è un altro discorso. Il Napoli, nel report dell’allenamento di oggi, ha aggiornato anche sulla condizione degli altri infortunati: non sono ancora recuperati Insigne e Ruiz, che hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lo spagnolo anche qualcosa in campo. Personalizzato in campo per Anguissa, che ha puntato l’Empoli. Solo terapie per Koulibaly e Lobotka, che si è infortunato sabato sera contro l’Atalanta. L'articolo ...

