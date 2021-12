Lotta all’HCV | “Solo scovando e trattando i casi ‘sommersi’ sarà possibile eradicare la malattia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Padova, 7 dicembre 2021 – La terapia per l’epatite C nel 2017 è stata allargata a tutti i soggetti portatori di HCV, indipendentemente dal grado diepatica. L’obiettivo oggi è l’eradicazione dell’epatite C, ma ciò richiede l’identificazione e successivo trattamento di almeno l’80/90% dei soggetti infetti. Per raggiungere questo risultato è indispensabile far emergere l’”HCV sommerso”, dato che l’infezione corre spesso in modo del tutto asintomatico e silente. È inoltre essenziale creare percorsi facilitati per la presa in carico e l’immediato trattamento deiidentificati. Con l’obiettivo di analizzate le strategie per l’emersione del sommerso e l’ottimizzazione della presa in carico dei soggetti con HCV, Motore Sanità ha organizzato, in Regione Veneto, l’evento ‘EPATITE C COME RIPARTIRE?’, realizzato grazie al contributo incondizionato ...