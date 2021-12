L'ombra di Omicron sul Natale, ma non c'è intesa in Ue sui viaggi (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l’espansione ulteriore che attendiamo dalla variante Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un’espansione della vaccinazione”. Così parla la direttrice dell’Agenzia Europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, ai ministri della Salute dei 27 Stati membri riuniti a Bruxelles. Malgrado Omicron non faccia più crollare le borse, la nuova variante del covid si staglia come un’ombra non ben identificata sul prossimo futuro. Ma al Consiglio dei ministri della Salute non c’è accordo sul dafarsi, soprattutto in relazione ai ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) “Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l’espansione ulteriore che attendiamo dalla variantela situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un’espansione della vaccinazione”. Così parla la direttrice dell’Agenzia Europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, ai ministri della Salute dei 27 Stati membri riuniti a Bruxelles. Malgradonon faccia più crollare le borse, la nuova variante del covid si staglia come un’non ben identificata sul prossimo futuro. Ma al Consiglio dei ministri della Salute non c’è accordo sul dafarsi, soprattutto in relazione ai ...

