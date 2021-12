“Lo faremo nel 2022”. Covid, la previsione di Matteo Bassetti sulla quarta dose del vaccino (Di martedì 7 dicembre 2021) Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, torna a parlare del vaccino. Il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con la terza dose, senza la terza dose non abbiamo un muro che ci copre dalle varianti. Nel 2022 credo che arriverà quasi certamente la quarta dose, bisogna solo stabilire quando arriverà. Mi auguro che sia una quarta dose di richiamo annuale, che faremo nella seconda parte dell’anno magari insieme al vaccino influenzale”, dice ad Agorà. “Se i dati invece ci diranno che la dobbiamo anticipare, la anticiperemo. Il problema non è ‘quante’, è ‘come’. Il vaccino ci difende dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021), direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, torna a parlare del. Il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con la terza, senza la terzanon abbiamo un muro che ci copre dalle varianti. Nelcredo che arriverà quasi certamente la, bisogna solo stabilire quando arriverà. Mi auguro che sia unadi richiamo annuale, chenella seconda parte dell’anno magari insieme alinfluenzale”, dice ad Agorà. “Se i dati invece ci diranno che la dobbiamo anticipare, la anticiperemo. Il problema non è ‘quante’, è ‘come’. Ilci difende dalle ...

