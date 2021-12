“L’Inter può andare avanti in Champions per un motivo”, l’ex presidente non ha dubbi (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Moratti è intervenuto nel programma Tutti Convocati parlando della sfida Champions di questa sera contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Stasera la viviamo speranzosi, L’Inter mi sembra che stia giocando molto bene. Poi non è nemmeno una partita cattiva, perché siamo passati tutti e due. Inzaghi è stato davvero bravo. Dipenderà chi peschiamo dopo nel prossimo turno e come andremo avanti. Ho l’impressione che la squadra abbia la calma e la maturità per poter avere continuità. Dovremo vivere una primavera bella“. Moratti, Inter, Mourinhol’ex presidente delL’Inter ha parlato anche delle difficoltà di José Mourinho con la Roma: “È normale, è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po’ sfortunato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Moratti è intervenuto nel programma Tutti Convocati parlando della sfidadi questa sera contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Stasera la viviamo speranzosi,mi sembra che stia giocando molto bene. Poi non è nemmeno una partita cattiva, perché siamo passati tutti e due. Inzaghi è stato davvero bravo. Dipenderà chi peschiamo dopo nel prossimo turno e come andremo. Ho l’impressione che la squadra abbia la calma e la maturità per poter avere continuità. Dovremo vivere una primavera bella“. Moratti, Inter, Mourinhodelha parlato anche delle difficoltà di José Mourinho con la Roma: “È normale, è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po’ sfortunato ...

