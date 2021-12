Inter, Inzaghi: 'Barella? Errore grave, ci ha chiesto scusa' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MADRID - "C'è molto rammarico per un primo tempo fatto bene, con personalità, abbiamo creato tanto ma siamo andati sotto di un gol al riposo senza meritarlo. Volevamo un risultato diverso, ci ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MADRID - "C'è molto rammarico per un primo tempo fatto bene, con personalità, abbiamo creato tanto ma siamo andati sotto di un gol al riposo senza meritarlo. Volevamo un risultato diverso, ci ...

Advertising

TMit_news : L’Inter ??? di Inzaghi in Champions League ha dimostrato una grossa capacità di produrre gioco offensivo. ??… - Inter : ?? | MISTER L'analisi del tecnico nerazzurro dopo Real Madrid-Inter ?? - Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterSpezia?? Powered by @EASPORTSFIFA - H0PESTR0M : RT @barellismo1: Sei bella come l Inter di Simone Inzaghi - 27Giacomo : RT @spaziprovvisori: Se per l'Inter di Inzaghi le cose si sono rivelate più facili del previsto, lo si deve al percorso imbarazzante della… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi Inter, Inzaghi ritrova il suo alfiere dopo oltre un mese - Top News L'Inter ha ripreso a lavorare alla Pinetina per preparare la sfida di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Simone Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Ranocchia, Darmian e Correa, ma in compenso ...

Inter, le cinque mosse di Simone Inzaghi verso il Cagliari Inter , smaltita la botta di Madrid i nerazzurri di ributtano sul campionato. Simone Inzaghi è intenzionato a compiere alcune mosse per la gara di domenica in programma contro il Cagliari. Stefan De ...

Sorteggi Champions: Bayern, City e Liverpool da evitare per l'Inter Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille. L'avversaria dell'Inter negli ottavi di Champions League uscirà da questo ristretto gruppo. Un accoppiamento che può essere ...

Inter, le cinque mosse di Simone Inzaghi verso il Cagliari Il tecnico ritrova De Vrij ma deve fare i conti col dubbio Dumfries. Davanti i titolari, scalpita Vidal. Tra i sardi acciaccato Nandez.

L'ha ripreso a lavorare alla Pinetina per preparare la sfida di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Simonedovrà fare ancora a meno di Ranocchia, Darmian e Correa, ma in compenso ..., smaltita la botta di Madrid i nerazzurri di ributtano sul campionato. Simoneè intenzionato a compiere alcune mosse per la gara di domenica in programma contro il Cagliari. Stefan De ...Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille. L'avversaria dell'Inter negli ottavi di Champions League uscirà da questo ristretto gruppo. Un accoppiamento che può essere ...Il tecnico ritrova De Vrij ma deve fare i conti col dubbio Dumfries. Davanti i titolari, scalpita Vidal. Tra i sardi acciaccato Nandez.