Incidente sul GRA tra 6 auto: traffico in tilt, ci sono feriti (Di martedì 7 dicembre 2021) Maxi Incidente sul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie di collegamento della Capitale. E' successo all'altezza dello svincolo Tuscolana, al km 41,300 e il traffico al momento è paralizzato. Maxi Incidente sul GRA tra 6 auto Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 6 veicoli e si segnala la presenza di feriti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute degli occupanti delle vetture, ma quello che è certo è che il traffico è in tilt e le code sono in aumento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

