Il Milan saluta l’Europa | è fuori da tutto L’Inter deve accontentarsi del secondo posto | 2-0 del Real Madrid

Doppia sconfitta per le squadre italiane in Champions League, il Milan è fuori da tutto dopo il ko contro il Liverpool mentre L'Inter chiude il girone al secondo posto. Il Real Madrid mette le cose in chiaro già dai primi minuti, vantaggio con un bel tiro di Kroos, alla fine del primo tempo il palo di Rodrygo. Nel secondo tempo L'Inter ci prova, poi Barella perde la testa: L'Interista colpisce con un pugno Militao dopo una spinta del calciatore del Real Madrid, espulso Barella. Al 79? il raddoppio di Asensio. Finisce 2-0. Real Madrid primo, Inter secondo. Il Milan passa in vantaggio con un gol di ...

