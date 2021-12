Handanovic su Real Madrid-Inter: “Questa partita ci lascia un insegnamento, sfruttiamolo per il futuro!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita del match tra Real Madrid ed Inter, il capitano dei nerazzurri, Samir Handanovic: “È stata una buona partita nel complesso. Dovevamo essere più cattivi, tirare più in porta, rischiare. Abbiamo sempre giocato. Resta il rammarico per essere arrivati avanti alla loro porta molte volte. Abbiamo messo sotto il Real nelle due partite, però bisogna sfruttare ciò che ti lasciano. Questa partita lascia un insegnamento. Ci vuole qualcosa di diverso, qualcosa in più“. POTREBBE InterESSARTI: Maxi-rissa durante Porto-Atletico: succede di tutto in campo! FOTO Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-del match traed, il capitano dei nerazzurri, Samir: “È stata una buonanel complesso. Dovevamo essere più cattivi, tirare più in porta, rischiare. Abbiamo sempre giocato. Resta il rammarico per essere arrivati avanti alla loro porta molte volte. Abbiamo messo sotto ilnelle due partite, però bisogna sfruttare ciò che tino.un. Ci vuole qualcosa di diverso, qualcosa in più“. POTREBBEESSARTI: Maxi-rissa durante Porto-Atletico: succede di tutto in campo! FOTO

