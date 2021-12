Handanovic: “Abbiamo messo sotto il Real, solo che quando ti lasciano spazio va sfruttato” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato così dopo il ko contro il Real Madrid ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita nel complesso. Dovevamo essere più cattivi e dovevamo tirare più in porta. Poi si sapeva che se dovevamo vincere dovevamo rischiare qualcosa e da lì è nata qualche loro ripartenza. L’unico rammarico è che siamo arrivati tante volte davanti alla loro porta ma è mancato l’ultimo passaggio”. Avete tenuto testa al Real.“Nelle due partite Abbiamo messo sotto il Real come gioco. solo che quando ti lasciano spazio lo devi sfruttare. Loro lo hanno fatto, credo sia stata una partita bella da vedere, tutt’e due le due squadre se la sono giocata. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Samir, portiere dell’Inter, ha parlato così dopo il ko contro ilMadrid ai microfoni di Sky Sport: “fatto una buona partita nel complesso. Dovevamo essere più cattivi e dovevamo tirare più in porta. Poi si sapeva che se dovevamo vincere dovevamo rischiare qualcosa e da lì è nata qualche loro ripartenza. L’unico rammarico è che siamo arrivati tante volte davanti alla loro porta ma è mancato l’ultimo passaggio”. Avete tenuto testa al.“Nelle due partiteilcome gioco.chetilo devi sfruttare. Loro lo hanno fatto, credo sia stata una partita bella da vedere, tutt’e due le due squadre se la sono giocata. ...

