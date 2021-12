Empoli, Corsi smorza l’entusiasmo: “In passato retrocessi con undici punti di vantaggio” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Che effetto fa avere solo quattro punti di distacco dalla zona Europa League? Sono più interessato ai tredici di vantaggio su Cagliari e Genoa. In passato siamo retrocessi avendo undici punti di vantaggio sulla terzultima posizione, quindi l’attenzione deve essere sempre massima”. Lo dice Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, parlando dell’ottimo inizio stagione della sua squadra. “Andreazzoli è più bravo di Allegri? L’allenatore e i calciatori stanno facendo un grande campionato, ma non dobbiamo farci trascinare dall’euforia“, avverte Corsi. E sul prossimo match col Napoli: “Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Che effetto fa avere solo quattrodi distacco dalla zona Europa League? Sono più interessato ai tredici disu Cagliari e Genoa. Insiamoavendodisulla terzultima posizione, quindi l’attenzione deve essere sempre massima”. Lo dice Fabrizio, presidente dell’, parlando dell’ottimo inizio stagione della sua squadra. “Andreazzoli è più bravo di Allegri? L’allenatore e i calciatori stanno facendo un grande campionato, ma non dobbiamo farci trascinare dall’euforia“, avverte. E sul prossimo match col Napoli: “Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a ...

