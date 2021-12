Davide Giri, il New York Times minimizza l’uccisione del ricercatore italiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Nessun interesse per la storia del killer afroamericano: se l’ autore dell’omicidio fosse stato un bianco e la vittima un nero, tutto sarebbe stato diverso. II rischi del «nuovo giornalismo» militante Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) Nessun interesse per la storia del killer afroamericano: se l’ autore dell’omicidio fosse stato un bianco e la vittima un nero, tutto sarebbe stato diverso. II rischi del «nuovo giornalismo» militante

Advertising

FratellidItalia : ?? Giustizia per Davide Giri, il nostro connazionale ucciso a New York - Corriere : Nessun interesse per la storia del killer afroamericano: se l’omicida fosse stato un bianco e la vittima un nero, t… - AnnalisaChirico : La scarsa attenzione della stampa liberal Usa sull’assassinio di Davide Giri per mano di un afroamericano la dice l… - cinziaberardi1 : RT @Corriere: Nessun interesse per la storia del killer afroamericano: se l’omicida fosse stato un bianco e la vittima un nero, tutto sareb… - Grunf62 : RT @FratellidItalia: ?? Giustizia per Davide Giri, il nostro connazionale ucciso a New York -