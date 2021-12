Chris Mullin | ragione e sentimento

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il basket di strada e quello organizzato rappresentano due rette parallele destinate a non incontrarsi mai e le rare eccezioni a questo assunto confermano la regola, come da copione. I playground di Oakland hanno prodotto Gary Payton e Jason Kidd, ad esempio, ma in entrambi i casi questi leggendari playmaker hanno sacrificato il loro istinto primordiale sull’altare del libro degli schemi. Una pacificazione che in altri soggetti ha conosciuto declinazioni meno pragmatiche, con il pensiero che corre alla vena poetica e fieramente istrionica di Jason Williams. Mondi diversi entrati in contatto grazie al filtro del mondo collegiale e del torneo NCAA, spesso con la supervisione di allenatori con un impianto tecnico collaudato, poco inclini alla carota e avvezzi al metaforico bastone. Con il ruolo didattico delle università in crisi, la NBA non è più considerato il punto di arrivo ma si è ...