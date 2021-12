Caduta Libera oggi, 7 dicembre 2021: Michele Marchesi vince 70.000 euro (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 7 dicembre 2021 Nella puntata del 7 dicembre 2021, si è confermato campione Michele Marchesi, 29enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia. Michele è arrivato al gioco finale con 70.000 ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 7Nella puntata del 7, si è confermato campione, 29enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia.è arrivato al gioco finale con 70.000 ...

