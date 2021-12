Albiol | «Atalanta squadra difficile Per Villareal sarà dura»

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Le sensazioni sono buone. Abbiamo giocato delle belle partite nonostante i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. Domaniuna partita molto. Conosciamo il ritmo che l’ci imporrà n tutte le aree del campo. Ci aspetta una partita molto bella e importante. Saranno 90 minuti intensi per dare il massimo e cercare di raggiungere l’obiettivo”. Così il difensore delRaul, alla vigilia del match di domani contro l’, che vale l’accesso agli ottavi di Champions League. “Da anni dico che lapiùin Italia è l’per l’intensità che mette nelle partite e per il ritmo che ha. Hanno da molti anni una linea di gioco con lo stesso allenatore e hanno avuto buoni risultati in ...

Napoli calcio - Raul Albiol, ex difensore del Napoli adesso in forza al Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in ... 'Chi mi conosce sa che l'Atalanta è una delle più difficili da affrontare, ..."Sapevo che per il Napoli sarebbe stato difficile, ha perso 4-5 titolari, mentre l'Atalanta aveva una formazione ottima. Sappiamo che l'Atalanta gioca molto bene fuori casa".