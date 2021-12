Aggredita da bulle per uno sguardo, denunciate 3 minorenni (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato uno sguardo non gradito a far scattare una lite, sabato sera in una via del centro di Latina, quando tre quattordicenni hanno aggredito una loro coetanea che passeggiava con un'amica, '... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato unonon gradito a far scattare una lite, sabato sera in una via del centro di Latina, quando tre quattordicenni hanno aggredito una loro coetanea che passeggiava con un'amica, '...

Advertising

AnsaRomaLazio : Aggredita da bulle per uno sguardo, denunciate 3 minorenni. A Latina, vittima già nel loro 'mirino' a scuola #ANSA - CrestaLaila : Aggredita da bulle per uno sguardo, denunciate 3 minorenni- Non l'avrei mai detto. Questa, imbecillotte, è invidia del pene. - iconanews : Aggredita da bulle per uno sguardo, denunciate 3 minorenni -