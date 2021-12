WWE | Kyle O’Reilly sfida Von Wagner in un Steel Cage Match | sarà il suo ultimo match ad NXT?

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Si sta cercando ancora di rinnovare i contratti di Kyle O'Reilly e Johnny Gargano #WWE - TSOWrestling : Kyle O'Reilly ad un bivio decisivo per la sua carriera #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Questa potrebbe essere l'ultima settimana a NXT anche per Kyle O'Reilly - - SpazioWrestling : WWE: Novità sui contratti di Tommaso Ciampa e Kyle O'Reilly #TommasoCiampa #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Kyle

...dovranno affrontare l'agguerrita coppia composta dall'ex membro dell'Undisputed EraO'Reilly e ... Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sulNetwork .... doveO'Reilly ha costretto Cole alla resa con una Heel Hook . Rimane incerto, a questo punto, il futuro dell'ex NXT Champion all'interno della. Alcuni pensano possa approdare nel main ...Kyle O’Reilly e Johnny Gargano dovranno prendere una decisione molto importante per il loro futuro, visto che l’accordo con la WWE sta per scadere e dovranno rinnovarlo o meno. Anche se come detto in ...Kyle O'Reilly ad un bivio: la WWE gli ha proposto il rinnovo ma lui è ancora in dubbio. In ballo anche l'opzione AEW ...