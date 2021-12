Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 20:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE, DAL RACCORDO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE USCIAMO DA Roma SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI RIMOSSA L’AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, ANCHE QUI CIRCOLazioNE SCORREVOLE, IN DIREZIONE Roma, LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA, RISOLTO IL GUASTO TRA LE STAZIONI Roma SAN PIETRO E MACCARESE, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE RICORDIAMO CHE SULLA STESSA LINEA FL5 LA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE, DAL RACCORDO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE USCIAMO DASULL’AUTOSTRADA-NAPOLI RIMOSSA L’AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, ANCHE QUI CIRCONE SCORREVOLE, IN DIREZIONE, LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5-CIVITAVECCHIA, RISOLTO IL GUASTO TRA LE STAZIONISAN PIETRO E MACCARESE, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE RICORDIAMO CHE SULLA STESSA LINEA FL5 LA ...

Advertising

comunevenezia : ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di… - gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - borrillo62 : RT @fioravantipres: Via della #Magliana - CORSIA INTERROTTA DA 10 GIORNI CAUSA AUTO BRUCIATA. Ora ci chiediamo per quanto altro tempo la gr… - fioravantipres : Via della #Magliana - CORSIA INTERROTTA DA 10 GIORNI CAUSA AUTO BRUCIATA. Ora ci chiediamo per quanto altro tempo l… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #AlberoDiNatale - Piazza Venezia ???? Dalle ore 18:00 del #8dicembre avrà luogo la cerimonia di accensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 12 - 2021 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA - NAPOLI UN'AUTO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 12 - 2021 ore 18:45 VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ... IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA PER TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN A1 SULLA DIRETTRICE- NAPOLI UN'AUTO IN ...DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ... IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DIPER TRAFFICO INTENSO ...