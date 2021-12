Verso Real-Inter, Inzaghi: “Abbiamo quattro assenti sicuri in vista di domani” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’esaltante prestazione della trasferta di Roma, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Real Madrid, nella sfida valida a definire il primato del girone D. Il tecnico nerazzurro ha approfittato della conferenza odierna per caricare i suoi e fare il punto sulla situazione infortuni, dichiarando: “Vogliamo fare una grande gara all’andata Abbiamo fatto molto bene ma non è bastato, domani vogliamo e dobbiamo fare di più”. Inter, Real Madrid, InzaghiLa conferenza integrale -Assenza di Benzema: “Penso che domani sarà una gara importante per noi e per il Real. Entrambi Abbiamo già passato il turno, ma vogliamo fare una grande gara. All’andata non è bastata la prestazione, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’esaltante prestazione della trasferta di Roma, l’di Simonesi prepara ad affrontare ilMadrid, nella sfida valida a definire il primato del girone D. Il tecnico nerazzurro ha approfittato della conferenza odierna per caricare i suoi e fare il punto sulla situazione infortuni, dichiarando: “Vogliamo fare una grande gara all’andatafatto molto bene ma non è bastato,vogliamo e dobbiamo fare di più”.Madrid,La conferenza integrale -Assenza di Benzema: “Penso chesarà una gara importante per noi e per il. Entrambigià passato il turno, ma vogliamo fare una grande gara. All’andata non è bastata la prestazione, ...

