Una coppia di anziani è stata trovata morta in casa nel Cosentino (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Una coppia di anziani di 68 e 70 anni è stata trovata morta in un'abitazione nel centro di San Sosti (Cosenza). I due, marito e moglie, sarebbero morti per cause naturali. I Carabinieri li hanno trovati in due diverse stanze della casa, in avanzato stato di decomposizione. I due, che non avevano parenti e avevano diversi problemi di salute, non si vedevano in giro da qualche tempo e alcune persone hanno allertato i militari. Poi la triste scoperta. Accertamenti sono ancora comunque in corso per chiarire le cause esatte della morte. Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Unadidi 68 e 70 anni èin un'abitazione nel centro di San Sosti (Cosenza). I due, marito e moglie, sarebbero morti per cause naturali. I Carabinieri li hanno trovati in due diverse stanze della, in avanzato stato di decomposizione. I due, che non avevano parenti e avevano diversi problemi di salute, non si vedevano in giro da qualche tempo e alcune persone hanno allertato i militari. Poi la triste scoperta. Accertamenti sono ancora comunque in corso per chiarire le cause esatte della morte.

