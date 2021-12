Tumore alla prostata, l'algoritmo che individua la malattia: l'ultima speranza per salvarsi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un'ultima potente arma contro il Tumore alla prostata, il più comune tra gli uomini. Un'arma che arriva dritta dritta dalla matematica, dall'informatica e dall'ingegneria combinate insieme. Si tratta, così come spiega Repubblica, di un algoritmo che ha dimostrato di saper aiutare in modo significativo nel processo diagnostico di questa tipologia di cancro. "Lo strumento fornisce un'indicazione sul livello di rischio del singolo paziente e supporta l'urologo nella selezione degli approfondimenti diagnostici. In un futuro non lontanissimo, il nuovo sistema potrebbe contribuire a ridurre le biopsie della prostata non necessarie e ad evitare le sovra-diagnosi, ovvero le numerose diagnosi superflue in cui il Tumore è asintomatico e silente, privo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un'potente arma contro il, il più comune tra gli uomini. Un'arma che arriva dritta dritta dmatematica, dall'informatica e dall'ingegneria combinate insieme. Si tratta, così come spiega Repubblica, di unche ha dimostrato di saper aiutare in modo significativo nel processo diagnostico di questa tipologia di cancro. "Lo strumento fornisce un'indicazione sul livello di rischio del singolo paziente e supporta l'urologo nella selezione degli approfondimenti diagnostici. In un futuro non lontanissimo, il nuovo sistema potrebbe contribuire a ridurre le biopsie dellanon necessarie e ad evitare le sovra-diagnosi, ovvero le numerose diagnosi superflue in cui ilè asintomatico e silente, privo di ...

