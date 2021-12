“Tracce di cocaina in 11 bagni di Westminster”: un’inchiesta scuote il Parlamento inglese. E si valuta l’introduzione di cani anti-droga (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tracce di cocaina in undici bagni di Westminster, luoghi accessibili solo a persone con il pass parlamentare. Sembra destinata a scatenare polemiche – e non solo – l’inchiesta del Sunday Times, secondo il quale la presenza e l’uso dello stupefacente tra i parlamentari ha sfiorato livelli altissimi, tanto che adesso si valuta l’introduzione di cani anti-droga all’interno del palazzo del Parlamento londinese e lo speaker della Camera inglese promette l’apertura di un’indagine. “C’è una cultura della cocaina in Parlamento – dice al Sunday Times un veterano di Westminster – Alcuni si fanno continuamente, altri assaggiamo ogni tanto. Alcuni sono nomi noti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)diin undicidi, luoghi accessibili solo a persone con il pass parlamentare. Sembra destinata a scatenare polemiche – e non solo – l’inchiesta del Sunday Times, secondo il quale la presenza e l’uso dello stupefacente tra i parlamentari ha sfiorato livelli altissimi, tanto che adesso sidiall’interno del palazzo dellondinese e lo speaker della Camerapromette l’apertura di un’indagine. “C’è una cultura dellain– dice al Sunday Times un veterano di– Alcuni si fanno continuamente, altri assaggiamo ogni tanto. Alcuni sono nomi noti, ...

